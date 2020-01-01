С нами Вы найдете

01 КОНТРОЛЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ Каждый этап исполнения заказа курируют наши специалисты. Менеджер проконсультирует по ассортименту и подскажет, как оплатить заказ. Технический дизайнер сделает макет для утверждения, после чего менеджер отправит его на согласование заказчику. Далее обои отправляем на изготовление по утвержденному макету. Срок производства в течение 48 часов.

02 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИНТЫ У нас вы никогда не найдете изображения из фотобанков. В ассортименте Fun house store представлены только уникальные обои с авторскими принтами. Мы сотрудничаем с иллюстраторами и дизайнерами, которые создают шедевры, а мы переносим их на обои и постеры.

03 ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ Обсуждаем индивидуальные условия сотрудничества. Даем дополнительные скидки на заказ дизайнерам и магазинам. Печатаем обои по вашим эскизам.