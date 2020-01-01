+7 499 647-94-36
info@funhousestore.ru
Режим работы офиса:
пн/пт 10:00 – 19:00
Интернет-магазин:
24/7
Шоурум с образцами:
Москва, Новодмитровская ул., 1,
Хлебозавод №9, корпус 2, второй этаж.
EN RU

Режим работы офиса:

пн/пт 10:00 – 19:00

Интернет-магазин: 24/7

8 495 104 59 21

+7 (991) 763-52-33

Цветы Популярное 2020 detskaya
Каталог авторских постеров Перейти в каталог Каталог авторских обоев Перейти в каталог
Портфолио Коллекции Материалы
С нами Вы найдете
01
КОНТРОЛЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
Каждый этап исполнения заказа курируют наши специалисты. Менеджер проконсультирует по ассортименту и подскажет, как оплатить заказ. Технический дизайнер сделает макет для утверждения, после чего менеджер отправит его на согласование заказчику. Далее обои отправляем на изготовление по утвержденному макету. Срок производства в течение 48 часов.
02
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИНТЫ
У нас вы никогда не найдете изображения из фотобанков. В ассортименте Fun house store представлены только уникальные обои с авторскими принтами. Мы сотрудничаем с иллюстраторами и дизайнерами, которые создают шедевры, а мы переносим их на обои и постеры.
03
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
Обсуждаем индивидуальные условия сотрудничества. Даем дополнительные скидки на заказ дизайнерам и магазинам. Печатаем обои по вашим эскизам.
04
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ
Каталог обоев, представленный на сайте — наша гордость. Мы предлагаем своим клиентам большое количество принтов для помещений любого назначения. Все изображения на обоях и постерах разрабатывают для нас талантливые художники.
О нас
Создать свои Сотрудничество
Instagram @fun_house_store
Как поклеить ваши обои
Нам доверяют
Пожалуйста,
переверните устройство